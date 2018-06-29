AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi. Elitaş, 10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayının belirlenebileceğini kaydetti. Elitaş, 12 Eylül'deki kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini ifade etti.

Elitaş 24 Haziran seçimlerinin ardından devam eden süreçler ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

OHAL KALDIRILACAK MI?

​Elitaş açıklamasında "12 Eylül'deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz'da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok" dedi.

İSTİFA EDEN VEKİLİN YERİNE ATAMA OLABİLİR Mİ?

"Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor."

MKYK TOPLANTISI BAŞLADI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.