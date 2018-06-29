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Devlet Başkanı 'den Erdoğan'a tebrik mektubu

'a 24 Haziran'daki başarısı nedeniyle Devlet Başkanı 'den tebrik mektubu geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinpingden Erdoğana tebrik mektubu

24 Haziran'dan zaferle ayrılmasının ardından dünya liderlerinden 'a tebrikler gelmeye devam ediyor. Son olarak Devlet Başkanı , Erdoğan'ın seçimi kazanması nedeniyle bir tebrik mektubu yolladı.

Jinping mektubunda şu satırlara yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 'nin kalkınma yolunda daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum. Son yıllarda zatınızla yakın temaslar içinde bulunmak suretiyle her alanda etkin işbirliği sonuçları elde ettik.Zatıalinizle birlikte Türk-Çin stratejik işbirliği ilişkilerinde daha büyük ilerlemeler kaydetmek, iki ülke ve halka daha fazla refah yaratmak amacıyla müşterek çaba göstermeye hazırım."

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 14:26
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