24 Haziran'dan zaferle ayrılmasının ardından dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler gelmeye devam ediyor. Son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Erdoğan'ın seçimi kazanması nedeniyle bir tebrik mektubu yolladı.

Jinping mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınma yolunda daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum. Son yıllarda zatınızla yakın temaslar içinde bulunmak suretiyle her alanda etkin işbirliği sonuçları elde ettik.Zatıalinizle birlikte Türk-Çin stratejik işbirliği ilişkilerinde daha büyük ilerlemeler kaydetmek, iki ülke ve halka daha fazla refah yaratmak amacıyla müşterek çaba göstermeye hazırım."