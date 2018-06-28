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Başkanı 'den flaş açıklama!

Başkanı : "İlçelerde ve illerde nasıl itiraz var bilemiyoruz, İnşallah en kısa zamanda kesin sonuçları açıklarız"

YSK Başkanı Sadi Güvenden flaş açıklama!

Yüksek Kurulu () Başkanı , 24 Haziran'da yapılan ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.

Güven, YSK'ya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçelerde ve illerdeki itirazların durumunu bilmiyoruz, inşallah en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız." dedi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:10
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