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'den Erdoğan'a seçim zaferi tebriği

, 'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı telefonda tebrik etti.

Şinzo Abeden Erdoğana seçim zaferi tebriği

, 'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı telefonda tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.

Görüşmede Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle gelecek dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019'da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:01
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