Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü belirtildi.

India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.

Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.

İşte sosyal medyada yayılan görüntüler

Ayrıntılar geliyor