Yol Durumu
  1. YSK Başkanı Sadi Güven'den flaş açıklama!

Son dakika... 'da uçak düştü

'ın finans başkenti Mumbai'de bir uçağın düştüğü bildirildi. AFP haber ajansı düşen uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiğini yazarken, sosyal medyada olaya ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

Hindistanda uçak düştü

Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü belirtildi.

India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.

Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.

İşte sosyal medyada yayılan görüntüler

Ayrıntılar geliyor

Etiketler:
  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar