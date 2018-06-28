Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü belirtildi.
India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.
Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.
İşte sosyal medyada yayılan görüntüler
Ayrıntılar geliyor
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