24 Haziran seçimlerinde HDP İstanbul Milletvekili adayı olan Ahmet Şık, partisin barajı geçmesiyle milletvekili olmaya hak kazandı.

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Şık'ın milletvekili olmasında CHP'li seçmenin de payı büyük.

CHP'den terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye kayan oylar, partiyi barajın üzerine çıkardı.

Böylelikle Ahmet Şık'a Meclis'in kapıları açıldı.





17 BİN 291 LİRA MAAŞ

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlardan sonra "Devletiniz teröristtir" diye tweet atma küstahlığında bulunan Ahmet Şık, artık devletten 17 bin 291 lira maaş alacak.

Milletvekili olarak yararlanacağı diğer haklar ise saymakla bitmiyor.

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MEDYAYI TEHDİT ETTİLER



CHP sayesinde terör örgütü PKK'nın partisinden Meclis'e giren Ahmet Şık ve Barış Atay medyayı tehdit etti.



Türkiye için 'terör devleti' diyen ve TSK'yı katil ilan eden Barış Atay ve Ahmet Şık bu kez medyayı hedef aldı. Bilindiği gibi CHP'li Gürsel Tekin'in 7 Haziran seçimleri öncesinde "8 Haziran'da medyayı kapatacağız" diyerek tehdit etmesinin ardından, CHP sayesinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den milletvekilliğine seçilen terör destekçileri Şık ve Atay medyayı, "Bu daha başlangıç" diyerek tehdit etti.



CHP sayesinde terör destekçileri Ahmet Şık İstanbul'dan, Baraş Atay ise Hatay'dan HDP milletvekili olarak Meclis'e girdi.



Yeni Şafak gazetesi de gelişmeyi "Türkiye'ye 'terörist' diyen Ahmet Şık ve TSK'yı katil ilan eden Barış Atay, CHP sayesinde HDP'den milletvekilliğine seçildi ve Meclis'e girdi" diyerek haberleştirmişti.

Yeni Şafak gazetesinin dün yayınladığı haberi twitter hesaplarından alıntılayan terör destekçisi Şık, "İpinizi tutanların da sizlerin de, inlerinize de gireceğiz" diyerek tehditler savurdu.





Şık'ın ardından şanlı ordumuzdan "Katil" diyerek bahsetme alçaklığını gösteren terör yandaşı Atay da, "Halkın iktidarında tuvalet kağıtları sadece işlevini yerine getirecek, gazete gibi davranamayacak" diyerek öfke kustu.