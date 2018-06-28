CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 17-25 Aralık kumpasının hemen ardından yaptığı skandal paylaşım ortaya çıktı.

17-25 Aralık emniyet-yargı kumpası sonrasında, FETÖ'cü hainler MİT TIR'ları kumpasını kurmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetimindeki tırlar Adana ve Hatay'da durdurulmuştu. FETÖ'cü savcının yürüttüğü operasyon kısa süre içinde uluslararası medya organlarına servis edilmiş MİT tırlarının durdurulmasıyla eş zamanlı şekilde Türkiye'nin terör örgütlerine destek olduğu yönünde kara propaganda çalışmaları başlamıştı



CHP'li Muharrem Erkek'in ise o günlerde resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pensilvanya'daki ininde saklanan teröristbaşı FETO için 'Hoca Efendi' tabirini kullandığı ortaya çıktı. Muharrem Erkek'in twitter mesajı şöyle: "Hoca Efendi, okyanus ötesinden bir üfledi, tır çarpmışa döndüler"



15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün siyasi ayağına yapılan operasyonlar kapsamında bazı CHP'liler hakkında da işlem yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin özellikle 15 Temmuz yargılamaları ve 17-25 Aralık emniyet-yargı kumpası sürecinde FETÖ'yü sevindirecek politikalar izlemesi, CHP- FETÖ ilişkisi iddialarını sık sık gündeme getirmişti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Gamze İlgezdi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel ile birlikte MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na destek vermişti.