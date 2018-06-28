Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Portakal, CHP için 'statükocu' ifadesini kullanırken "Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle" dedi.



İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları;

Kendisi dışında herkesi 'kaybetti' olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz 'kaybeden' dedi, 'Kaybeden AKP'dir' cümlesini kurdu. Benim en garipsediğim cümlelerinden bir tanesi de 'Kimse koltuk sevdalısı' olmasın dedi ama diğer taraftan defalarca seçim kaybedip hala o koltuğu tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte.

'PARTİ KOLTUĞU ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY OLSA GEREK'

Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle. CHP'ye bakıyorsunuz, statükocu. Demekki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek.