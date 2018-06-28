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'dan canlı yayında ezber bozan sözler

Hükümete muhalif kimliğiyle bilinen ve 24 Haziran i öncesinde 'ye eleştirilerde bulunan Ana Haber Bülteni sunucusu , eleştiri oklarını ve 'na yöneltti. Portakal, CHP için 'statükocu' dedi ve 'Çok garip bulabilirsiniz ama en çok değişim 'de yaşanıyor' ifadelerini kullandı.

Olgun Portakal

canlı yayında 'nu sert sözlerle eleştirdi. Portakal, için 'statükocu' ifadesini kullanırken "Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, 'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle" dedi.

İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları;

Kendisi dışında herkesi 'kaybetti' olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz 'kaybeden' dedi, 'Kaybeden AKP'dir' cümlesini kurdu. Benim en garipsediğim cümlelerinden bir tanesi de 'Kimse koltuk sevdalısı' olmasın dedi ama diğer taraftan defalarca kaybedip hala o koltuğu tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte.

'PARTİ KOLTUĞU ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY OLSA GEREK'

Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle. CHP'ye bakıyorsunuz, statükocu. Demekki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 21:29
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