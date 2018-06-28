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10 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'in Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak bugün gerçekleşen hava harekâtı kapsamında 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

10 terörist etkisiz hale getirildi!
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 21:38
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