Cumhur İttifakı zirvesi

24 Haziran sonrasının ilk önemli görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi saat 16.00'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.
YENİ YOL HARİTASI
Görüşmede, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi yeni sisteme geçiş için yoğun bir mesai yürütüyor. Erdoğan, seçimin üzerinden 48 saat geçmeden İstanbul Tarabya'da ilk zirvesini yaptı. Devlette güçlü uyumu ortaya koyacak yol haritasını belirledi. Yaklaşık 6 saat süren yeni sistem zirvesinde, birleştirilecek bakanlıklar, yemin töreni, Meclis Başkanlığı seçimi, ofis ve kurulların çalışma şekli, Başbakanlık'tan Beştepe'ye geçecek bürokratlar, kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim değerlendirildi. Yeni sistemde mevcutta sayısı 65'i bulan kurullar 9 kurul altında toplanacak, bazıları da kapatılacak. Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip birlikte gidecek çekirdek bürokrat kadrosu konusunda büyük hassasiyet gösterilecek.
STOLTENBERG'TEN TEBRİK TELEFONU
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti.
HAZAL ATEŞ
YENİ YOL HARİTASI
Görüşmede, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi yeni sisteme geçiş için yoğun bir mesai yürütüyor. Erdoğan, seçimin üzerinden 48 saat geçmeden İstanbul Tarabya'da ilk zirvesini yaptı. Devlette güçlü uyumu ortaya koyacak yol haritasını belirledi. Yaklaşık 6 saat süren yeni sistem zirvesinde, birleştirilecek bakanlıklar, yemin töreni, Meclis Başkanlığı seçimi, ofis ve kurulların çalışma şekli, Başbakanlık'tan Beştepe'ye geçecek bürokratlar, kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim değerlendirildi. Yeni sistemde mevcutta sayısı 65'i bulan kurullar 9 kurul altında toplanacak, bazıları da kapatılacak. Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip birlikte gidecek çekirdek bürokrat kadrosu konusunda büyük hassasiyet gösterilecek.
STOLTENBERG'TEN TEBRİK TELEFONU
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti.
HAZAL ATEŞ
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