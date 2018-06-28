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'de disipline sevk edilecek 3 isim

24 Haziran leri sonrasında 'nin oluşturmak istediği oylar çalınıyor algısını deşifre eden , disipline sevk ediliyor.

CHPde disipline sevk edilecek 3 isim
Genel Başkanı Kemal ve parti yönetimi; milletin tercihini Cumhurbaşkanı 'dan yana kullandığını görünce le ilgili kirli bir algı operasyonu başlatmak istedi.

KİRLİ PLAN DEŞİFRE OLDU
Sonuçları tartışılır hale getirmek için seçim gecesi kameralar karşısına geçerek kendilerine gelen bilgilerde, seçimlerin ikinci tura kaldığı savunuldu. Oysa gerçek başkaydı... CHP'nin bu kirli planını deşifre eden isim ise oldu. Aksünger, partinin sisteminin bozuk olduğunu verileri Anadolu Ajansı ve 'dan aldığını söyledi.

İSTİFA İSTEYEN DİSİPLİNE...
Bugün toplanacak CHP Parti Meclisi'nde disipline sevk edilecek 3 isim belirlendi. Bunların başında ise Erdal Aksünger yer aldı. Diğer iki isim ise, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden Necati Yılmaz ve . Eski CHP'li vekiller, Muharrem İnce'yi lider olarak görüyor, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyordu. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Gürsel Erol'un durumu ise belirsizliğini koruyor.


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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 13:48
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