Putin yaptığı son açıklamada 13 hava aracı, 14 helikopter ve 1140 askeri personelin son bir kaç gündür Suriye'den çekildiğini söyledi.

Putin Kremlin'deki askeri üniversitenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada "Bütün bu kişiler deneyim kazandı ve savaşarak testten geçtiler. Siz ve meslektaşlarınız edindiğiniz bu tecrübeyi Rusya'da askeri eğitimler vererek kullanacaksınız." dedi.