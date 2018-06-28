Kılıçdaroğlu ve İnce köprüleri attı

CHP'de beklenen gelişmeler.. Sürpriz yok.. Adam yüzde 30 küsur oy almış açıp tebrik bile etmedi.
Tebrik etmeği gibi; "Muharrem İnce beklenen oyu alamadı" dedi.
-"Yüzde 50 mi almasını bekliyordunuz Sayın Kılıçdaroğlu?"
"Koltuk sevdalılarının CHP'de işi yok" sözü de çok manidar:
-10 seçim kaybedip her defasında koltuğu koruma güdüsüyle hareket eden sanki başkası.
-CHP genel başkanlığı elimden gitmesin diye cumhurbaşkanı adayı olmayan siz değil misiniz?
GENEL MERKEZ İNCE'Yİ İZLEDİ
Muharrem İnce kampanya süresince kendi adamlarını kullandı..
Genel Merkezle elzem durumlar dışında iletişim kurmadı..
Hatta yanına verilen Engin Altay'dan hep uzak durdu..
Kemal Kılıçdaroğlu'na her adımı rapor edildi..
Sahada, mitinglerde gerginlik hiç eksik olmadı..
REKLAM KRİZİ VE ORTAK MİTİNGLER
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile 4 ortak miting yapacaktı..
Hepsi Muharrem İnce'nin talebiyle iptal edildi..
Muharrem İnce reklamlarına Kemal Kılıçdaroğlu ana temalı reklamlarla cevap verildi..
Kılıçdaroğlu'na direkt tepki gösterdi:
"Adam bizi resmen baltalamaya çalışıyor.."
5 GÜN GEÇTİ TEBRİK ETMEDİ
Gerginlik seçim gecesi de devam etti..
Sokak hareketleri beklenirken hatta istenirken Muharrem İnce hepsinin önünü kesti..
Seçimin üzerinden 5 gün geçti..
Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ Muharrem İnce'yi arayıp tebrik bile etmedi..
İkilinin bir araya geleceği konuşuluyor..
Ama kulislerde buluşmanın "kerhen" gerçekleşeceğine vurgu yapılıyor..
Kılıçdaroğlu dün tornistan yaptı:
CHP'li il başkanlarına seslendi:
"İnce'yi karşılayın uğurlayın" talimatı verdi..
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN İLK ADIMI MI?
Muharrem İnce, Olağanüstü Kurultay için acele etmeyecek..
Şartların ve zeminin oluşmasını bekleyecek..
Zaten 81 il ziyaretine bunun için çıkıyor..
CHP örgütünü ikna etmeye çalışacak..
İl ve ilçe başkanlarının nabzını ölçecek..
CHP'nin ağır topları Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ı ziyaret etmesi dikkat çekiciydi..
Zemin yokladı..
FETÖ KILIÇDAROĞLU'NA DÖNDÜ
FETÖ Muharrem İnce'ye desteği kesti..
Hatta "seçim gecesi neredeydin" sorgulaması başlattı..
FETÖ'nün bildik kafa karıştırma yöntemi..
Kılıçdaroğlu'na tam gaz destek verilmeye başlandı..
İnce'nin, FOX'ta söylediği "Kılıçdaroğlu'na rakip olmam" sözlerini döndürmeye başladı..
Bilgileri Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar köşesinden paylaştı
Tebrik etmeği gibi; "Muharrem İnce beklenen oyu alamadı" dedi.
-"Yüzde 50 mi almasını bekliyordunuz Sayın Kılıçdaroğlu?"
"Koltuk sevdalılarının CHP'de işi yok" sözü de çok manidar:
-10 seçim kaybedip her defasında koltuğu koruma güdüsüyle hareket eden sanki başkası.
-CHP genel başkanlığı elimden gitmesin diye cumhurbaşkanı adayı olmayan siz değil misiniz?
GENEL MERKEZ İNCE'Yİ İZLEDİ
Muharrem İnce kampanya süresince kendi adamlarını kullandı..
Genel Merkezle elzem durumlar dışında iletişim kurmadı..
Hatta yanına verilen Engin Altay'dan hep uzak durdu..
Kemal Kılıçdaroğlu'na her adımı rapor edildi..
Sahada, mitinglerde gerginlik hiç eksik olmadı..
REKLAM KRİZİ VE ORTAK MİTİNGLER
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile 4 ortak miting yapacaktı..
Hepsi Muharrem İnce'nin talebiyle iptal edildi..
Muharrem İnce reklamlarına Kemal Kılıçdaroğlu ana temalı reklamlarla cevap verildi..
Kılıçdaroğlu'na direkt tepki gösterdi:
"Adam bizi resmen baltalamaya çalışıyor.."
5 GÜN GEÇTİ TEBRİK ETMEDİ
Gerginlik seçim gecesi de devam etti..
Sokak hareketleri beklenirken hatta istenirken Muharrem İnce hepsinin önünü kesti..
Seçimin üzerinden 5 gün geçti..
Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ Muharrem İnce'yi arayıp tebrik bile etmedi..
İkilinin bir araya geleceği konuşuluyor..
Ama kulislerde buluşmanın "kerhen" gerçekleşeceğine vurgu yapılıyor..
Kılıçdaroğlu dün tornistan yaptı:
CHP'li il başkanlarına seslendi:
"İnce'yi karşılayın uğurlayın" talimatı verdi..
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN İLK ADIMI MI?
Muharrem İnce, Olağanüstü Kurultay için acele etmeyecek..
Şartların ve zeminin oluşmasını bekleyecek..
Zaten 81 il ziyaretine bunun için çıkıyor..
CHP örgütünü ikna etmeye çalışacak..
İl ve ilçe başkanlarının nabzını ölçecek..
CHP'nin ağır topları Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ı ziyaret etmesi dikkat çekiciydi..
Zemin yokladı..
FETÖ KILIÇDAROĞLU'NA DÖNDÜ
FETÖ Muharrem İnce'ye desteği kesti..
Hatta "seçim gecesi neredeydin" sorgulaması başlattı..
FETÖ'nün bildik kafa karıştırma yöntemi..
Kılıçdaroğlu'na tam gaz destek verilmeye başlandı..
İnce'nin, FOX'ta söylediği "Kılıçdaroğlu'na rakip olmam" sözlerini döndürmeye başladı..
Bilgileri Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar köşesinden paylaştı
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