Her yıl Mayıs - Haziran aylarında gerçekleştirilen Polis tayinleri, bu yıl da binlerce Polis tarafından beklenmekte. Batı ile doğu illeri arasında tayin bekleyen EGM personelleri, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Bu yıl 24 Haziran seçimlerinden ötürü biraz gecikme yaşandığı söyleniyor. Çünkü bundan önceki son 5 yılın tayinlerine bakıldığında; 3 Mayıs 2013, 15 Mayıs 2014, 10 Haziran 2015, 26 Haziran 2016 ve 5 Haziran 2017 tarihlerinde olduğunu görmekteyiz. Peki merakla beklenen Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

2018 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

2018 yılı Haziran ayının sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Henüz tayinlerin açıklanması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat seçimler de tamamlandığı için, tayin işlemlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.