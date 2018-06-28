İzmir'de İl Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 25 bin geçersiz oy yeniden sayılacak.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca, "milletvekilliği seçiminde iptal edilen oy pusulalarında hata olduğu" gerekçesiyle Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvuruldu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yaptığı açıklamada, İl Seçim Kurulunun itirazlarını kabul ettiğini belirterek, oyları yeniden sayıldığını ve sonucun kısa süre kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Partinin hukukçularının konuyu titizlikle takip ettiklerini dile getiren Şengül, "İzmir 1. Bölge'den yaklaşık 25 bin geçersiz oy var. Burada bin 500'e yakın bir oyla bir milletvekilliğini kaybettik. Geçersiz oyların hatalı olduğuyla ilgili bir itirazda bulunduk. Bunun araştırılmasını istedik. Süreç devam ediyor." diye konuştu.

İzmir'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 8, İYİ Parti 2, HDP 2 ve MHP 2 milletvekili çıkarmıştı.

İzmir 1. Bölge ise CHP 7, AK Parti 4, İYİ Parti 1, HDP 1 ve MHP 1 milletvekili almıştı.