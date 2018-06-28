Önce Amerikan Fox News kanalı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Helsinki'de görüşeceğini dünyaya duyurdu. Sonra da Kremlin ve Beyaz Saray iki liderin 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceğini aynı anda doğruladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra dün yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi vermişti.

ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE BELİRLENDİ

Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini belirtmiş; zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi" ifadelerini kullanmıştı.

Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak" demişti.