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Çeşme'de tatilde!

Seçim hezimetinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken ve İnce destekçilerinin tepkileri devam ederken, bazı 'liler her şeyi boş verip tatile gidiyor. Tatile giden CHP'liler arasında seçim öncesi " Genel Müdürü olacaksın" diye gazlanan da var.

Uğur Dündar Çeşmede tatilde!

'nin bir seçim daha kaybetmesinin ardından CHP'liler plajları doldurmak üzere ilk günden yola çıkmıştı. Kalan CHP'liler ise destekçileri ve Kılıçdaroğlu destekçileri olarak ikiye bölünmüş, iki gündür parti binası önünde protestoları sürdürüyor.

HER ŞEYİ BIRAKIP TATİLE GİTTİ
Her şeyi olduğu gibi bırakıp tatilin yolunu tutanlardan biri de Sözcü yazarı oldu.

"ÇOK BUNALDIM, İYİ HİSSEDİNCE DÖNERİM"
'de yazlığı olduğu ve her yaz buraya gittiği bilinen Dündar, köşesinden duyurduğu tatil planını "Çok bunaldım." sözleriyle açıkladı.

Çeşme'de "Kafa dinlemeye" giden Dündar, "Kendimi iyi hissedince döneceğim."diyerek okuyucularına veda etti.



TRT GENEL MÜDÜRÜ DİYE GAZLANIYORDU
24 Haziran seçimlerinden önce gaza gelen muhalefet kanadı Uğur Dündar'ı genel müdürlüğü için gazlıyordu. Anca muhalefetin bu gazları seçimi Erdoğan'ın kazanmasıyla sandığa gömüldü.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 10:15
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