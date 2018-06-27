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soruşturmasında 99 gözaltı

Ankara merkezli düzenlenen soruşturması kapsamında aralarında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 99 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 09:31
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