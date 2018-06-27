Deniz Baykal, TBMM'nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olarak oturumu yönetecek.Detaylar geliyor...
TBMM'de açılışı ve yemin törenini Deniz Baykal yönetecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilk oturumu ve yemin törenini en yaşlı üye olması nedeniyle yönetmesi gündemde olan Deniz Baykal için kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek uygun koşulların oluşturulmasını istedi ve Baykal'ın oturumu yöneteceğini bildirdi.
Etiketler: Deniz Baykal , TBMM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.