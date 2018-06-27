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  1. Sahibi FETÖ firarisi gazete de Kemal dedi

'de açılışı ve yemin törenini yönetecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () ilk oturumu ve yemin törenini en yaşlı üye olması nedeniyle yönetmesi gündemde olan için kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek uygun koşulların oluşturulmasını istedi ve Baykal'ın oturumu yöneteceğini bildirdi.

TBMMde açılışı kimin yöneteceği belli oldu

, 'nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olarak oturumu yönetecek.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:44
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