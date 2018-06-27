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Sahibi firarisi gazete de Kemal dedi

sürecinde 'nu yok sayan Sözc��, İnce kazanamayınca yine Kılıçdaroğlu'na döndü.

Sahibi FETÖ firarisi gazete de Kemal dedi

içinde yenilgisinden sonra partililerden 'na çok sayıda istifa çağrısı yapıldı.

CHP MEDYASI TARAFINI BELLİ EDEMEDİ
Birçok CHP'li İnce ya da Kılıçdaroğlu'ndan yana tarafını belli ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında belirsizlik var.



SEÇİM ÖNCESİ İNCE VARDI
​Sözcü gazetesi 24 Haziran seçimleri öncesi manşetlerine sık sık 'yi taşıyarak, onun liderliği üzerinden muhalefeti umutlandırdı.

MANŞETTE KILIÇDAROĞLU VAR
Ancak Kılıçdaroğlu'nun partide bu denli tartışıldığı ortamda Sözcü gazetesinin manşetinde yine Kılıçdaroğlu yer aldı. Sözcü manşetine Kılıçdaroğlu'nun dev fotoğrafını yerleştirerek,"Seçimden 3 gün sonra sonuçları değerlendirdi ve KILIÇDAROĞLU DEVAM DEDİ" ifadeleri yer verdi.


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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:27
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