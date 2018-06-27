Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla adım adım Kandil'e ilerlerken, teröristler ise ağaçlık alanları yakarak kaçıyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Kuzey Irak ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü PKK'nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri net olarak görülüyor. Kanireş bölgesinde teröristler tamamen temizlenirken, üs bölgesi kurma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
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