;
Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Fatih Portakal'dan

sınırında patlama sesleri!

'de Türk askerinin ilerleyişi sürüyor. Bugün teröristler kaçarken Kanireş bölgesindeki ağaçlık alanları ateşe verdi.Sınırda patlama sesleri duyuluyor.



Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla adım adım 'e ilerlerken, teröristler ise ağaçlık alanları yakarak kaçıyor.

'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü 'nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri net olarak görülüyor. Kanireş bölgesinde teröristler tamamen temizlenirken, üs bölgesi kurma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Etiketler: , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 10:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar