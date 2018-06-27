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'dan 'ye jet teşekkür

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı olan 'nin 'den gelen emanet oylarla barajı geçmesinin ardından memnuniyetini dile getiren terör örgütü PKK, CHP'ye teşekkür etti.

PKKdan CHPye jet teşekkür

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıklarıyla hareket eden bazı 'liler, terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'yi Meclis'e taşıma için elinden geleni yaptı.

Kandil'in partisi Doğu'da kan kaybederken Batı'da CHP'den gelen emanet oylarla barajı üstünde kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAFI

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardıklarını söyleyerek sandık ittifakını itiraf etti.

KANDİL HEMEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI YAPTI

CHP Lideri'nin bu sözlerinden sonra Kandil'den jet bir açıklama geldi.

Örgütün medyasına yapılan açıklamada, CHP'ye emanet oylar için teşekkür edildi.

Terör örgütünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kürtler ve Türkiye halkları sahip çıktığı için, ne baskılar ne hileler HDP'yi baraj altında bırakmaya yetmedi. HDP etrafında toplanan Kürt halkı ve demokrasi güçlerini kutluyoruz."

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 08:44
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