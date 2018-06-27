;
Yol Durumu
  1. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

'nde 4,2 büyüklüğünde

in 'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiği belirlendi

Egede korkutan deprem!

'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler: , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 05:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar