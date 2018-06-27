24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilleri seçimleri boyunca kamuoyuna yalan söyleyerek algı operasyonu yapan isimler, seçimle uğradıkları hüsran sonucu bir bir çark ederek yalan söylediklerini itiraf edip özür dilemeye başladılar.



*Hüsnü Mahalli'nin köşesinde yazdığı yalanlardan bir örnek

Suriye'nin katil lideri Esed'i her fırsatta destekleyen Muharrem İnce ve Meral Akşener'in yılmaz savunucusu yerli şebbiha Sözcü yazarı Hüsnü Mahalli, seçim süreci boyunca "hile yapacaklar, oy çalacaklar vs" türünden köşe yazıları yazarak kamuoyunu kandırarak halkın gerçek iradesine gölge düşürmeye çalışmıştı. Milleti yalanlarıyla yönlendirerek kandıran, Muharrem İnce'yi ve Millet İttifakı'nı köşesinde kahramanlaştırarak insanların yaşadığı hayal kırıklığının artmasını sağlayan Mahalli, bugün köşesinde yazdığı yazıda özür diledi. Okurunu adeta aptal yerine koyarak açık bir şekilde seçim öncesi "taktik ve strateji" gereği yalan söylediğini itiraf eden Mahalli, tüm bu itiraflarının yanında utanmadan "umarım okurumun güveni sarsılmamıştır" dedi ve "yanılttığım ve umutlarını boşa çıkarttığım insanlardan özür diliyorum" satırlarıyla yazısını sürdürdü.



*Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi'ne katılan sözde tarafsız gazeteciler (İsmail Saymaz, Mirgün Cabas, Şirin Payzın)

Sözde tarafsız olduğunu iddia eden gazetecilerden İsmail Saymaz da seçim süreci boyunca yaptığı yorumlarda yanıldığını ve gerçekleşeceğini iddia ettiği hiçbir şeyin gerçekleşmediğini söyledi. Seçim süreci boyunca yazdığı yazılarla halkı yanılttığını ve yanlış bilgi verdiğini kabullenen Saymaz, tıpkı Mahalli gibi "özür dilerim" dedi.

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