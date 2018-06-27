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'da eğitim uçağı düştü!

'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Adıyamanda eğitim uçağı düştü!



Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 09:09
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