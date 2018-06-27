Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.
Adıyaman'da eğitim uçağı düştü!
Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
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