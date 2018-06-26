Yenilmişsen yenilmişsindir

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sırra kadem bastı. Herkesin merak ettiği İnce dün CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. "Kaçırıldı" yönündeki iddialar üzerine "Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir" ifadesini kullandı. İşte İnce'nin açıklamaları:
SOKAK ÇAĞRISINA TEPKİ
"Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK'nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Arada 10 milyon fark var arkadaşlar. Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım' bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin." Öte yandan İnce konuşmasında partisini de eleştirdi. Şu mesajları verdi: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. CHP'nin yanlışları var mıdır? Vardır. Medyanın önünde bu konulara girmeyeceğim. Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. 8-9 puan fazla oy almışız. 77'den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız."
SOKAK ÇAĞRISINA TEPKİ
"Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK'nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Arada 10 milyon fark var arkadaşlar. Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım' bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin." Öte yandan İnce konuşmasında partisini de eleştirdi. Şu mesajları verdi: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. CHP'nin yanlışları var mıdır? Vardır. Medyanın önünde bu konulara girmeyeceğim. Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. 8-9 puan fazla oy almışız. 77'den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız."
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