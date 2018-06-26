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Kuzey ve 'te 8 terörist öldürüldü

'ın , Zap bölgeleriyle kırsalına düzenlenen nda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak ve Siirtte 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey 'ta ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam ediyor.

TERÖRE GEÇİT YOK

tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi ve Zap bölgeleri ile kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 22:13
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