Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam ediyor.

TERÖRE GEÇİT YOK

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.