Saad Hariri'den Erdoğan'a tebrik mesajı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.
Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Hariri, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti'nin zaferi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.
FAYİZ EL SERRAC'TAN TEBRİK TELEFONU
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, El Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini kutladı.
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