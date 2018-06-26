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Saad Hariri'den Erdoğan'a tebrik mesajı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 'nin ilk Başkan'ı seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Haririden Erdoğana tebrik mesajı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Hariri, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti'nin zaferi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.

FAYİZ EL SERRAC'TAN TEBRİK TELEFONU

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, El Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini kutladı.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 19:37
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