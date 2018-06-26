Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında bölücü terör örgütü üyesi 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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