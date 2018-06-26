Prenses Diana nasıl öldü? Prense Diana kimdir işte hayatı

Kraliyet düğünleri sonrasında adı sıkça gündeme gelen Prenses Diana, İngiliz Kraliyet ailesinin en farklı isimlerinden biridir. Hakkında çok konuşulan Prenses Diana kimdir? Yardımseverliği kadar sansasyonel evliliği ile de bilinen Prenses Diana ve hayatına yer veriyoruz.

PRENSES DİANA KİMDİR?

Prens Charles ile yaptığı evlilik öncesinde Galler Prensesi olan Diana'nın tam adı Diana Spencer'dır. Prens Charles ile yaptığı evlilik tüm dünya tarafından tanınmasını sağlasa da asıl ününü ancak şüpheli ölümünün ardından kazanmıştır. Sizlere Prenses Diana ve hayatı hakkında merak edilen bilgileri veriyoruz.

Prenses Diana kimdir?

Asıl adı Diana Spencer olan Prenses, Birleşik Krallık'ın Nolfolk bölgesinde 1 Temmuz 1962'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda Stç Mary Magdalane Kilisesi şartlarına uygun büyütülen Diana, asilzade bir aileden gelmektedir.

7 yaşında iken eğitim hayatına başlayan Prenses Diana İngiliz aristokrasi kurallarına göre büyütülmüş olsa da çok kez yaramazlığı ile ailesinden uyarı almış ve daima ablasının başarılı hayatı ile kıyaslama altında kalmıştır.

Prenses Diana ve ailesi

Büyükannesi mirasyedi olarak tanınan Frances Fork olan Prenses'in annesi ise İrlandalıydı. Babası Edward John Spencer da tıpkı annesi gibi asilzadeler arasındaydı. Her iki taraftan da aristokrat bir aile yapısında olması Prenses Diana'nın II. Charles, John Egerton ve Audrey Hepburn gibi isimler ile akraba olmasını sağlamıştır. Ailesinin en küçük kızı olarak dünyaya gelen Galler Prensesi Diana'nın Sarah ve Jane isimlerinde iki kız kardeşinin yanı sıra Charless isimli bir de erkek kardeşi vardır. Eşi Prens Charles ile ilk kez tanışması ablasının erkek arkadaşı olarak gerçekleşmiş, bu durum uzun süre konuşulmuştur.

8 yaşındayken ebeveynlerinin ayrılması nedeniyle annesi ve kardeşi ile birlikte Londra'ya taşınan Diana, yaz tatili nedeniyle yanına gittiği babası tarafından kaçırılmış ve annesini tekrar görememiştir.





Prenses Diana ve sıra dışı hayatı

İngiltere Kraliyet ailesine dahil olması oldukça görkemli bir düğün ile gerçekleşen Prenses Diana ilk olarak dünya basınının düğün esnasındaki tavırları ile dikkatini çekmiştir. Sempatik davranışları ile halk tarafından büyük sevgi kazanmıştır. Hala dünyanın en pahalı düğünlerinden birine gelin olması ile anılan Diana'nın yalnızca gelinliği ve düğün pastası için milyonlarca dolar harcanmıştır.

Düğünündeki gösterişi ve mutluluğu evliliğinde yakalamayan Prenses Diana'nın, Prens Charles ile sorunları dönemin gündemini uzun süre meşgul etmiştir. Evliliğinden William ve Henry isimli iki oğlu olsa da aldatıldığı iddiaları canlı yayınla doğrulanan Prenses, yakalandığı blumia hastalığı için de eşini neden olarak göstermiştir.

Tüm sorunlarına rağmen halkı tarafından büyük bir sevgi ile takip edilen Prenses önemli hayır kuruluşları için aktif olarak çalışmıştır. Gönüllülük projeleri ile kitlelerin kalbini kazanan Diana'nın özellikle AIDS ve kara mayınları gibi sorunlara yönelik çalıştığı hatırlanmaktadır.

Prenses Diana ve şüpheli ölümü

Eşi Prens Charles ile evliliğini bitirdikten sonra Dodi Al Fayed ile basın tarafından açıklanan bir ilişkiye başlayan Diana, bir tatil dönüşünde trafik kazası geçirerek henüz 37 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Birçok kişi kraliyet ailesi tarafından kınanan yaşam tarzı ve halk tarafından gördüğü büyük sevgi nedeniyle Prenses'in geçirdiği bu kazaya günümüzde dahi bir suikast olarak bakmaktadır.

1997 yılında gerçekleşen ölümü ile yalnızca ülkesinde değil, dünya çapında büyük üzüntüye yol açan Galler Prensesi'nin 2013 yılında hayatının anlatıldığı Diana isimli filmle yeniden hatırlanması sağlanmıştır.