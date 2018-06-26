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2018 sonucu sorgulama! LGS lise giriş tercihleri ne zaman? LGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?

Liseye Giriş Sınav sonuçları için geri sayım başladı. sonuçlarını açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz. LGS sınav sonuçlarının sonuç sayfasından ne zaman açıklanacağı sorusu gündemini koruyor. Binlerce meraklı kişi " LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorularının cevabını arıyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. LGS sınav sonuçları ve LGS yerleştirme klavuzu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2018 LGS sonucu MEB sorgulama! LGS lise giriş tercihleri ne zaman? LGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?

bu yıl ilk defa TEOG yerine uygulandı. Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Adaylar yapacakları tercihler doğrultusunda liselere yerleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS için beklenen sonuçlar, 26 Haziran'da yani bugün açıklanacak. Sınav sonucunu merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığıresmi sitesinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlarını öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların adreslerine sonuç belgesi gönderilmeyecek. üzerinden sınav sonuçlarının ilan edilmesi, tebliğ niteliğinde olacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB yetkilileri tarafından alınan bilgi doğrultusunda; liseler için yerleştirmede adrese dayalı olan tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre gerçekleştirilecek. Kayıt alanları; ortaokulların kontenjanları göz önüne alınarak, öğrencilerin evlerine en yakında bulunan liselere göre belirlenecek. Kayıt alanında yer alan tüm lise türleri (Anadolu Meslek Lisesi, , Anadolu İmam Hatip Lisesi) bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerleştirme işlemleri ve pansiyonlu okullar için tercihler 2 Temmuz ve 13 Temmuz tarihleri arasında aynı anda yapılabilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

LGS için tercih süreci başladığında öğrenciler tarafından;
- Sınav ile girilebilen liseler
- Yerel yerleştirme ile girilebilen liseler
- Pansiyonlu liseler için aynı anda tercih yapılacak.

Adrese dayalı yerleştirmede, ortaokul kayıt alanı içerisindeki
- 3 Anadolu Lisesi
- 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi
- 3 Anadolu Meslek Lisesi olmak üzere toplam 9 okuldan 5 okul tercihi yapılacak.

LGS İTİRAZI NASIL YAPILIR?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav soruları, sonuçları ve cevap anahtarı için itiraz işlemleri 5 iş günü içerisinde yapılabilecek. İtiraz işlemleri, ÖDSGM internet sitesindeki sınav itiraz bölümü üzerinden gerçekleştirilebilecek.

LGS için itiraz işlemi yapacak adayların;

- Ziraat Bankası; bankamatik ve internet bankacılığı
- Halk Bankası; bankamatik ve internet bankacılığı,
- Türkiye Vakıflar Bankası; şubeler, bankamatik ve internet bankacılığı seçeneklerinden birisini kullanarak 20 Türk Lirası ücret yatırması gerekir.

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 tarihinde açıklanmasından sonra, LGS yerleştirme kılavuzu, 27 Haziran – 29 Haziran 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniliyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme kılavuzunun açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı saracak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmezken, yerleştirme sonuçlarının Temmuz ayının ortasından sonra olması bekleniyor.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 04:10
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