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: Trump, Erdoğan ile görüşecek

Sözcüsü Sarah Sanders, Başkanı 'ın zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan ile görüşecek

'daki günlük basın brifinginde Sanders, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, dünkü sonuçlarının ardından Başkanı Trump'ın Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Dünkü seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülke liderinden tebrik telefonları almıştı.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 04:40
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