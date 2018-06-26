Vakit reform vakti

24 Haziran zaferi, AK Parti'nin seçim öncesinde vaat ettiği "müreffeh gelecek ve ekonomide yeni dönemin" miladı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların ekonomideki hedeflere bir adım daha yaklaşıldığının ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tercihini ekonomiyi büyütmekten yana kullandı" dedi. Yeni dönemde ekonomiyi omuzlayacak kadro en geç temmuzun ikinci haftası göreve başlayacak. Ekonomide tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek.



İSTİKRAR EKİBİ

AK Parti'nin aday listesindeki çok sayıda ekonomi kurmayı, bürokrat ve işadamı 24 Haziran'da halkın oyuyla Meclis'e girdi. Birinci adımda ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılarak, hızlı bir şekilde ekonomi ajandasındaki başlıklar yaşama geçirilecek. Ekonomi yönetimi, yeni sistemle birlikte seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Ekonomi yönetimi sadeleşecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 bakanlık olacak.



ULAŞTIRMA-TARIM

Yeni dönemde ulaştırma ve altyapı yatırımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eliyle yürütülecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında bir araya gelecek. Tarımda çeşitliliğin ve verimliliğin zirveye ulaştığı, teşviklerin artarak sürdüğü, yemyeşil bir Türkiye hedefi için çalışılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 9 kurul oluşturulması planlanıyor. Finans, İnsan Kaynakları, Dijital ve Yatırım Ofisleri kurulacak. Bütçe planlamasını Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapacak.

AJANDADA NE VAR?

Enflasyon, cari açığın aşağı çekilmesi, mali disiplin, TL'nin değer kazanması, döviz kuru gibi birçok konu ekonomi ajandasının ilk başlıkları olacak. Yeni sistemle iş ve yatırım ortamının iyileştirildiği, özel sektörün önünü açacak yatırımların sürdürüldüğü güçlü bir ekonomi yapısı kurulacak. Döviz piyasaları yakından takip edilecek.



MEGA PROJELER GELİYOR

Yeni Havalimanı 29 Ekim'de hizmete açılacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun büyük bölümü gelecek yıl hizmete girecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu, 2022'ye kadar bitirilecek. Zigana Tüneli 2019'da tamamlanacak. Kanal İstanbulihalesi yapılacak. Demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak. Hızlı tren projeleri artacak.



MECLİS'İN EKONOMİ VİTRİNİ

Yeni dönemde Meclis'in iktisatçı vekilleri de dikkat çekiyor. AK Parti'de Berat Albayrak, Lütfü Elvan, Ahmet Arslan, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkci, Jülide Sarıeroğlu; CHP'de Selin Sayek Böke, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Faik Öztrak, Abdüllatif Şener, Aykut Erdoğdu, MHP'de Erkan Akçay, Erhan Usta, Mevlüt Karakaya, Mustafa Kalaycı, İyi Parti'de Durmuş Yılmaz, HDP'de Sezai Temelli ve Garo Paylan bu isimler arasında.



MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yeni dönemde, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak. Büyük organize sanayi bölgelerinde yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak.