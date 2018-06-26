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İşte B'aşk'an

'nin i dünyayı salladı. Birçok ülkede milyonlar ay-yıldızlı bayraklarla sokağa çıktı. Erdoğan'ın başkanlığını kutladı.



Millet, ini yaptı. Sandıktan yeni sisteme onay çıktı. Milyonlarca kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ini kutlarken gösteriler 'nin sınırlarını da aştı.

Dört kıtaya yayılan soydaşlarımız, Dünya Kupası maçlarını bir kenara bıraktı. Al bayraklarla meydanlara aktı. Türkiye'nin diz çökmeyeceğini dosta düşmana hatırlattı.
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