İşte B'aşk'an

Millet, seçimini yaptı. Sandıktan yeni sisteme onay çıktı. Milyonlarca kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlarken gösteriler Türkiye'nin sınırlarını da aştı.
Dört kıtaya yayılan soydaşlarımız, Dünya Kupası maçlarını bir kenara bıraktı. Al bayraklarla meydanlara aktı. Türkiye'nin diz çökmeyeceğini dosta düşmana hatırlattı.
Millet, seçimini yaptı. Sandıktan yeni sisteme onay çıktı. Milyonlarca kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlarken gösteriler Türkiye'nin sınırlarını da aştı.
Dört kıtaya yayılan soydaşlarımız, Dünya Kupası maçlarını bir kenara bıraktı. Al bayraklarla meydanlara aktı. Türkiye'nin diz çökmeyeceğini dosta düşmana hatırlattı.
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