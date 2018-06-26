CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye yurt dışından en çok oy ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıktı. FETÖ'nün yoğunlukta olduğu cezaevlerindeki sandıklarda ise en çok oyu Muharrem İnce aldı. Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında tutukluların çoğunlukta olduğu cezaevindeki 5 sandıktan Muharrem İnce ve HDP birinci çıktı. Cezaevindeki sandıklardan çıkan geçerli oylara göre Cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu 547 ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 189, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 60, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu'na 25 ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'e 2 oy çıktı.
İnce’ye oylar cezaevinden
Etiketler: muharrem ince , CHP
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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