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Erdoğan miting yaptığı 33 ilin 28'inde birinci çıktı

24 Haziran leri kapsamında yoğun bir tempoda çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting yaptığı 33 ilin 28'inde sandıktan birinci çıktı.

Erdoğan miting yaptığı illerde dikkat çeken tablo

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kampanya boyunca miting yaptığı 33 kentten 28'inde birinci çıktı.

Erdoğan'ın halkla buluştuğu İzmir ve 'da 'nin adayı ; Mardin, ve 'da HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş en yüksek oyu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iller içinde en yüksek oy oranına yüzde 82.1'le 'ta, yüzde 77 ile 'de, yüzde 76.9'la memleketi 'de ve 76.1'le 'da ulaştı.

TUNCELİ, EDİRNE, İZMİR...

Erdoğan'a en düşük oy veren iller ise sırasıyla yüzde 18'le , yüzde 29'la , yüzde 31'le ve yüzde 32 ile İzmir ve Muğla oldu. Erdoğan'ın düşük oy aldığı şehirlerde ipi CHP adayı İnce göğüsledi.

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OYU ALDIĞI İLÇE

Erdoğan, ilçeler arasında en çok oyu ise 96.8'le 'nın Harran ilçesi ve yüzde 94.5'le Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile yüzde 94.2'yle de Akçakale'den aldı. Erdoğan, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı lerinde de Sincik'te rekor oy oranına ulaşmıştı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDEKİ TABLO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde kritik önem taşıyan İstanbul'un 39 ilçesinden 27'sinde birinci çıktı. Erdoğan'a en büyük desteği yüzde 68.7'lik oy oranıyla Sultanbeyli verdi. Erdoğan, Ankara'da CHP'li seçmenin ağırlıkta olduğu Çankaya dışındaki tüm ilçelerde ilk sırayı aldı. Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde en yüksek oyu topladı.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 10:24
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