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'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Cumhurbaşkanı 'ın seçim zaferinin ardından, edinilen bilgilere göre ABD Başkanı ’ın bugün akşamüstü saatlerinde Erdoğan’ı arayarak tebrik etmesi bekleniyor.

ABDden Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Cumhurbaşkanı 'ın seçim zaferinin ardından, edinilen bilgilere göre ABD Başkanı 'ın bugün akşamüstü saatlerinde Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesi bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı araması için planlama yapıldığını açıkladı. Sanders, tebrik telefonuna ilişkin hazırlık konusundaki sözlerine Türkiye'nin demokrasisini güçlendirme yönünde adımlar atmasını bekledikleri vurgusunu da ekledi.

Edinilen bilgilere göre, görüşmenin bugün (salı) akşamüstü saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın kısa açıklamasında Türkiye seçmeninin kararına saygı duyulduğu belirtilerek ABD'nin Erdoğan ile yapıcı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

Açıklamada ABD'nin Erdoğan dahil Türkiye'nin tüm seçilmiş temsilcilerini bütün vatandaşların farklı görüşlerini temsil etmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye teşvik ettiği belirtildi.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 10:44
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