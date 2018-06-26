En yakını rakibi Muharrem İnce'ye yüzde 22 fark atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasına ilişkin ajandası netleşmeye başladı. Erdoğan, ilk 100 günde atılacak adımları planladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk icraatı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçecek uyum düzenlemeleri olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumları oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ve görevleri düzenlenecek. Erdoğan tarafından sayısı 16 olarak açıklanan bakanlıkların sorumluluk alanları da belirlenmiş olacak. Erdoğan'ın yeni kabineyi de en kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer sonrası ilk 100 günü
Türkiye’yi süper lige çıkaracak yeni yönetim modelinin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, zaman kaybetmeden icraatlarına başlayacak. İlk 100 günde atılacak adımları planlayan Erdoğan’ın ilk icraatı, KHK ile hayata geçecek uyum düzenlemeleri olacak. Erdoğan en kısa sürede kabineyi açıklayıp, hedeflere odaklanacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , KHK , FETÖ , OHAL , PKK , Terörle Mücadele
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