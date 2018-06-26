Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer sonrası ilk 100 günü



En yakını rakibi Muharrem İnce'ye yüzde 22 fark atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasına ilişkin ajandası netleşmeye başladı. Erdoğan, ilk 100 günde atılacak adımları planladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk icraatı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçecek uyum düzenlemeleri olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumları oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ve görevleri düzenlenecek. Erdoğan tarafından sayısı 16 olarak açıklanan bakanlıkların sorumluluk alanları da belirlenmiş olacak. Erdoğan'ın yeni kabineyi de en kısa sürede açıklaması bekleniyor.