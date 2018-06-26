Avrupa Birliği (AB), yüksek katılımlı seçimin Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirtti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
AB: Erdoğan ve Meclis’le çalışırız
Etiketler: AB , Recep Tayyip Erdoğan , Federica Mogherini , Cumhurbaşkanı
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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