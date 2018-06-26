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: Erdoğan ve Meclis’le çalışırız

AB: Erdoğan ve Meclis’le çalışırız
Avrupa Birliği (), yüksek katılımlı seçimin Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirtti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi , ve yeni meclisle birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
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