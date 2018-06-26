81 milyon kazandı

TÜRKİYE pazar günü en tarihi seçimlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13'üncü seçiminden yine zaferle çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zaferi tarihi bir kalabalıkla Ankara'da kutladı. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen binlerce partiliye seslendi. Eşi Emine Erdoğan ile kalabalığı selamladıktan sonra geleneksel balkon konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm siyasi parti seçmeniyle birlikte 81 milyon vatandaşa kapsayıcı mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
TÜM GÖRÜŞLERİ KUCAKLAYACAĞIZ
Yeni dönem: Yeni sistem ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz, 16 yılda felsefesi her zaman kardeşlik olan AK Parti, 25 Haziran sabahı itibari ile 81 milyonu kucaklayacaktır. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyacağız. Tüm siyasi parti ve görüşlerle kucaklaşacak, hep birlikte Türkiye olacağız.
Seçimin galibi demokrasidir: Türk milleti sandığa, iradesine sahip çıkarak demokrasi ve onun ayrılmaz parçası olan hak ve özgürlüklere ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, 81 milyon vatandaşımızın her biridir.
Türkiye'nin zamanı yok: Milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana kullandı, kazanan hizmet siyasetin oldu. Kazanan Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdur ve mazlumlar oldu. Yemin törenin hemen ardından bakanlarımızı ve bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız çünkü Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok.
Muhalefete oylar ABD'den: FETÖ ve onların ihanet şebekesine karşı hep birlikte mücadele ettik. Özgürlük ve namussunuzu hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar ABD'ye. Ölçüye baktım oradaki oylardan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta.
'İnce' farkımız 22: Yüksek Seçim Kurulu seçimin galibinin Erdoğan olduğunu açıklamıştır. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde, 22 puan. İşte onunla bizim İnce farkımız burada. Şahsıma ve ittifakıma, partime güvenen tüm kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve tüm arkadaşlarına, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarları Alperenlere şükranlarımı sunuyorum.
Terör siyaseti kaybetmiştir: Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz bu defada tercihini kavgadan yana değil, hizmetten yana kullanmıştır. Terör siyaseti kaybetmiştir. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, dünyanın itibarlı ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK
BEYAZ Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını söyledi. "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için iki lider arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz" dedi.
Tülay CANBOLAT
TÜM GÖRÜŞLERİ KUCAKLAYACAĞIZ
Yeni dönem: Yeni sistem ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz, 16 yılda felsefesi her zaman kardeşlik olan AK Parti, 25 Haziran sabahı itibari ile 81 milyonu kucaklayacaktır. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyacağız. Tüm siyasi parti ve görüşlerle kucaklaşacak, hep birlikte Türkiye olacağız.
Seçimin galibi demokrasidir: Türk milleti sandığa, iradesine sahip çıkarak demokrasi ve onun ayrılmaz parçası olan hak ve özgürlüklere ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, 81 milyon vatandaşımızın her biridir.
Türkiye'nin zamanı yok: Milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana kullandı, kazanan hizmet siyasetin oldu. Kazanan Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdur ve mazlumlar oldu. Yemin törenin hemen ardından bakanlarımızı ve bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız çünkü Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok.
Muhalefete oylar ABD'den: FETÖ ve onların ihanet şebekesine karşı hep birlikte mücadele ettik. Özgürlük ve namussunuzu hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar ABD'ye. Ölçüye baktım oradaki oylardan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta.
'İnce' farkımız 22: Yüksek Seçim Kurulu seçimin galibinin Erdoğan olduğunu açıklamıştır. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde, 22 puan. İşte onunla bizim İnce farkımız burada. Şahsıma ve ittifakıma, partime güvenen tüm kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve tüm arkadaşlarına, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarları Alperenlere şükranlarımı sunuyorum.
Terör siyaseti kaybetmiştir: Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz bu defada tercihini kavgadan yana değil, hizmetten yana kullanmıştır. Terör siyaseti kaybetmiştir. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, dünyanın itibarlı ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK
BEYAZ Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını söyledi. "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için iki lider arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz" dedi.
Tülay CANBOLAT
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