Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bozdağ bedelli askerlikle ilgili gelen soru üzerine "Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım Parlamento 1 Ekim'e kadar ara verecek sonuçta Bedelli konusunda Ekim'den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" ifadelerini kullandı.