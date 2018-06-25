Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bozdağ bedelli askerlikle ilgili gelen soru üzerine "Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım Parlamento 1 Ekim'e kadar ara verecek sonuçta Bedelli konusunda Ekim'den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" ifadelerini kullandı.
Hükümetten bedelli askerlikle ilgili flaş açıklama! Bedelli askerlik ne zaman çıkıyor?
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili tarih verdi. Peki bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik ücreti ne olacak? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Etiketler: Bedelli askerlik
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