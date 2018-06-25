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'nin kanatları altında

’de doğuştan bacakları oln ve babasının yaptığı konserve kutuları üzerinde yürüyen minik Maya’ya sahip çıktı. Bir hayırsever biyonik protez yapacak...

Türkiyenin kanatları altında
Beşar Esed rejim güçlerinin saldırısından kaçarak 'in güneyinde İdlip'de bir kampa sığınan 8 yaşındaki Maya ve kendisi gibi engelli olan 33 yaşındaki babası sığınma kampında yaşam savaşı veriyor. Doğuştan bacaklarını kaybeden , babasının konserve ve plastik kutulardan yaptığı destek sayesinde yürüyebiliyor. Maya'nın görüntülerini İstanbul'da protez firması sahibi Mehmet Zeki Çulcu görerek, Maya'nın bulunarak tüm protez tedavi masraflarını karşılayacağını duyurdu. Maya ve ailesini Hatay'a yerleştirdi. Küçük kız kısa sürede protez bacaklarına kavuşacak.

HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA
TAKVİM'E konuşan Mehmet Zeki Çulcu, " büyük bir ülke. Maya'nın tüm masraflarını karşılayacağım dememe rağmen yüz binlerce insan bana sosyal medyadan arayarak Maya için destek olmak istedi. Ben protez konusunda hem Maya'ya hem de babasına verdiğim sözü tutacağım. Türk devleti, Türk Kızılayı zaten hiçbir zaman karşılık beklemeden mazlumun yanında oluyor. Ne kadar gurur duysak azdır" dedi.


Babasının yaptığı konserve kutularında yürümeye mahkum olan 'li minik Maya Türkiye'de tedavi edilecek. Çok mutlu olduğunu belirten küçük kız, protezlerine kavuşacağı anı iple çekiyor.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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