AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.
Rümeysa Kadak en genç milletvekili oldu
Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesinin ardından AK Parti'den aday olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak en genç vekil oldu.
Etiketler: AK Parti , Rumeysa Kadak
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