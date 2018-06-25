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Rümeysa Kadak en genç milletvekili oldu

Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesinin ardından 'den aday olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak en genç vekil oldu.

İşte Meclisin en genç milletvekili

listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 06:59
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