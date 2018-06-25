24 Haziran 2018 kesim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK kesin sonuç açıklaması

YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak, kesin sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri bugün yapıldı ve sandıklarda oy sayımı saat 17.00'den sonra başladı. Peki, 2018 seçim sonuçları kesin olarak ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

YSK SEÇİM SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda önemli açıklama yaparak "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." dedi.

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda asayişe yönelik duyumlar alınması üzerine kurul tarafından idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Güven, AA muhabirinin, Suruç'taki bazı sandıklarda oy kullanma işlemlerine yönelik iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

Seçimin Türkiye genelinde sükunet içinde geçtiğini, katılımın iyi olduğunu belirten Güven, Suruç'taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını söyledi.

Sadi Güven, "Duyumlar üzerine kurulumuzca idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.

Başkan Güven, 08.00'de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğini dile getirdi.