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'da lilere saldırı

24 Haziran seçimlerinden Erdoğan'ın zaferle ayrılmasının ardından yurdun dört bir yanında kutlama yapan liler, 'da saldırıya uğradı.

Bodrumda AK Partililere saldırı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklamasının ardından destekçileri sokaklara döküldü.

"BEN DERSİM ÇOCUĞUYUM"

'nın ilçesindeki, sevinç gösterilerinde vatandaşlara sözlü ve fiziki hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı. Cumhur İttifakı seçmeni, kendilerine ve Cumhurbaşkanı'na yapılan tüm hakaretlere rağmen saldırgana zarar vermeyerek kişiyi polise teslim etti.

"Ben dersim çocuğuyum" diyerek slogan atan şahıs, polis aracına götürülürken küfürlerine devam etti. Araca bindirilen saldırgan, polis aracını tekmeledi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 07:05
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