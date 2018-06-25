Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Kremlin'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a gönderdiği tebrik telgrafında, Türkiye'deki seçimlerin sonucunun, 'Erdoğan'ın büyük bir siyasal otoritesi olduğunu tamamen kanıtladığını' ifade etti.

'DESTEĞİN İSPATI'

Rusya liderinin telgrafında ayrıca, 'seçim sonucunun, Türkiye'nin güncel sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ve ülkenin dış siyasetteki pozisyonunun güçlenmesi için Erdoğan liderliğinde izlenen politikalara gösterilen büyük desteğin ispatı olduğu' ifadeleri yer aldı.

'İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Putin, Rusya ve Türkiye'nin 'bir dizi alanda kendinden emin bir biçimde stratejik seviyeye ulaşan ortaklık ilişkilerinin devamlı gelişmesinden memnuniyet duyduğunu' da söyledi.

Rus lider, Türkiye ile kapsamlı diyaloğu sürdürmek ve hem ikili hem bölgesel hem de uluslararası meselelerde sıkı bir biçimde ortak çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını da ekledi.

AVRASYA'DA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ayrıca Putin, bu işbirliğinin, hem Rusya hem de Türkiye halklarının temel çıkarlarına uygun olduğunu belirtip Avrasya'da istikrar ve güvenliğin korunması için de önemli olduğunu vurguladı.

PUTIN'DEN TELEFON

​Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

BÖLGESEL KONULARDA İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılık teyit edildi, başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda işbirliği yapılmasının önemi vurgulandı.