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'dan Erdoğan açıklaması

 Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'ı seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini açıkladı.

NATOdan Erdoğan açıklaması
Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği () Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, " Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi.

'nin için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 13:14
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