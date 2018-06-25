Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi.
Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.
Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.