Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre birçok ülke lideri, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

Filistin Lideri Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Erdoğan'ı ilk kutlayan liderlerdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Hamas lideri İsmail Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Balkan ülkelerinin liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Erdoğan'ı kutlayan liderlerdi.

Afrikalı liderlerden Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Erdoğan'ı arayarak seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletti.

Ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi ile Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı.





Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da bugün Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisinin lideri Enver İbrahim, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang da Erdoğan'a tebrik mesajları yayımladı.