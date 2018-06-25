35 bin 239 bin seçmenin 157 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 96,1'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı.
AK Parti'nin rekor oyu hangi ilçeden geldi? İşte sonuçlar...
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı oylarının yüzde 96,1'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı.
35 bin 239 bin seçmenin 157 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 96,1'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Şanlıurfa
- Muharrem İnce kendi seçmenine "şizofren" dedi
- CHP'de taht kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sallanıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.