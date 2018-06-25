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AK Parti'nin rekor oyu hangi ilçeden geldi? İşte sonuçlar...

'nın Harran ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı oylarının yüzde 96,1'ini aldı.

Rekor o ilçeden geldi!

35 bin 239 bin seçmenin 157 sandıkta oy kullandığı 'nın Harran ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 96,1'ini aldı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 13:18
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