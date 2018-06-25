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ve Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu

'ın %52.6'lık bir üstünlükle başkanlık seçimini kazanmasının ardından tebrikler gelmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından pek çok lider Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Bunlardan bir tanesi de olurken, bir diğer rakibi Temel Karamollaoğlu oldu.

İnce ve Karamollaoğlundan Erdoğana tebrik telefonu
, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından, telefonla arayarak tebrik etti. Öte yandan Saadet Partisi genel başkanı ve adayı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından arayarak tebriklerini iletti.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 19:07
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